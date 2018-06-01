Как болельщики проголосовали за нового тренера ФК «Уфа»

Медиакорсеть на этой неделе предложила болельщикам футбольного клуба «Уфа» проголосовать в социальной сети Вконтакте и ответить на вопрос, кого они хотели бы видеть в качестве главного тренера клуба. На выбор предлагалось четыре кандидатуры: Игорь Гамула, Сергей Томаров, Игорь Колыванов и Рашид Рахимов.