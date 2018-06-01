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Как болельщики проголосовали за нового тренера ФК «Уфа»

1 июня 2018, 20:48
Опрос провели в соцсети Вконтакте.

Медиакорсеть на этой неделе предложила болельщикам футбольного клуба «Уфа» проголосовать в социальной сети Вконтакте и ответить на вопрос, кого они хотели бы видеть в качестве главного тренера клуба. На выбор предлагалось четыре кандидатуры: Игорь Гамула, Сергей Томаров, Игорь Колыванов и Рашид Рахимов.

Наибольшее число голосов в группе «Новости Уфы и Республики Башкортостан» - 31,3% - набрал Рашид Рахимов, на втором месте – Сергей Томаров, на третьем – Игорь Колыванов, на четвертом – Игорь Гамула.

В официальной группе болельщиков ФК «Уфа» также больше всех голосов – 26,3% - набрал Рашид Рахимов. На втором месте – по 25,9% ответы «Сергей Томаров» и «Пусть решает сам клуб». Общее число проголосовавших в двух группах - около тысячи человек.

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов сегодня сообщил агентству ТАСС, что с кандидатурой тренера клуб практически определился.

- Имя нового главного тренера объявим в течение недели. Мы практически определились с кандидатом, - сказал Шамиль Газизов.

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