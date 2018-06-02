Новым главным тренером «Уфы» может стать тренер из Беларуси?

Затем Ермакович с 2013 по 2017 год сам был главным тренером БАТЭ. За четыре с небольшим года самостоятельной работы он выиграл с клубом 10 трофеев (5 раз становился чемпионом Беларуси, 1 раз – обладателем Кубка, 4 – обладателем Суперкубка Беларуси). Также он выводил БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов (2014, 2015) и Лиги Европы (2017). В январе 2018 года он ушел из клуба и теперь входит в тренерский штаб ЦСКА.