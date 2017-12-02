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В Уфе открылся общероссийский экологический форум

2 декабря 2017, 11:00
Его работа началась с выставок.

В уфимском отеле "Шератон" сегодня начал свою работу Общероссийский экологический форум "Комфортная среда. Экология. Законодательство". На втором этаже развернулись две выставки: "Жить экологично - это модно" и выставка социальной фотографии "Близко к сердцу".

Заместитель гендиректора Башкирского НИЦ по пчеловодству и апитерапии Рима Ибрагимова представила на выставке продукты пчеловодства.

- Большую популярность сейчас приобретают кремы, - сказала она. - Они менее приторные и насыщены кислородом.

Координатор проекта "Генеральная уборка" Анастасия Малинина дарит всем посетителям форума Кодекс жителя Башкортостана.

- Мы сделали его по итогам опроса жителей, - рассказала она. - Мне больше всего нравится правило N 8: Поступайте в отношении других людей так, как бы Вы хотели, чтобы поступали по отношении к вам.

Директор по развитию экопросветительских программ Диля Шамаева БФ "Твердая почва" на выставке представила просветительские проекты.

- Мы работаем три года, - рассказала она.- Сотрудничаем со школами, другими учебными заведениями.

В 10.30 в рамках работы форума начался бизнес -завтрак "Общественный контроль в области охраны окружающей среды".

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