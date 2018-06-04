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В Уфе в Черниковке из-за дождя встал транспорт

4 июня 2018, 10:48
Три маршрута оказались заблокированы.

4 июня в Черниковке из-за скопления дождевой воды встали троллейбусы на Дежневском путепроводе. Маршруты №1, 13, 22 оказались заблокированными в обоих направлениях.

Движение было восстановлено только в 9:23.

По данным синоптиков, эту неделю уфимцев ждет дождливая, но теплая неделя.

4 июня днем ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +19+24°C, ночью +4+9°C. Ветер будет юго-западным умеренным с порывами до сильного.

5 июня местами пройдут кратковременные дожди, по северо-западу до умеренных, грозы, днем по юго-востоку без осадков. Днем температура воздуха составит +21+26°C, ночью +8+13°C.

6 июня днем будет +25+30°C, ночью +11+16°C, однако синоптики прогнозируют дожди, грозы, ливни и даже град. Ветер будет южным, юго-западным умеренным, а при грозах с порывами до сильного.

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