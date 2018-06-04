Жители Демского района Уфы пожаловались на недостаток транспорта

Маршрут 218 особенно нужен жителям поселка Баланово, к тому же он осуществляет наиболее быструю дорогу до города. 214 – следует по отдаленным центральным улицам до ЖД вокзала, кроме того перевозчики не набирают пассажиров «под завязку». 235 - единственный транспорт, на котором можно добраться до улицы Менделеева и в отдаленный район Сипайлово, однако по этому маршруту ездят только ПАЗы. Демчане предлагают пустить конкурирующий маршрут. 257к - аналог маршрута 57, но с выездом из Серебряного Ручья. Жители говорят, что фактически жители С. Ручья отрезаны от общественного транспорта, поскольку маршрутки заполняются на конечной остановке и в Деме посадка не осуществляется.