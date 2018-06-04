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Жители Демского района Уфы пожаловались на недостаток транспорта

4 июня 2018, 10:44
И предлагают запустить еще несколько маршрутов.

1 июня в электронную приемную органов власти Башкирии поступило обращение от жителей Демского районе, которые требуют увеличить количество общественного транспорта в своем районе, сообщили на сайте «Открытая республика».

Жители уверяют, что на крупный район всего два маршрута с разными конечными остановками (57,57к) и сетуют на то, что в часы пик автобусы перегружены, а дорога осложняется пробками на Демском шоссе и развязке на Школьной. Маршруток тоже немного - 218, 235, 257к и 214.

Маршрут 218 особенно нужен жителям поселка Баланово, к тому же он осуществляет наиболее быструю дорогу до города. 214 – следует по отдаленным центральным улицам до ЖД вокзала, кроме того перевозчики не набирают пассажиров «под завязку». 235 - единственный транспорт, на котором можно добраться до улицы Менделеева и в отдаленный район Сипайлово, однако по этому маршруту ездят только ПАЗы. Демчане предлагают пустить конкурирующий маршрут. 257к - аналог маршрута 57, но с выездом из Серебряного Ручья. Жители говорят, что фактически жители С. Ручья отрезаны от общественного транспорта, поскольку маршрутки заполняются на конечной остановке и в Деме посадка не осуществляется.

Обидно что город растет, делают дороги, но растет поток только личного транспорта, а потом всплывает больная тема парковок и пробок в городе - нерешимая, если двигаться в этом направлении – пишут жители в своем обращении

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Рустэм Башкирцев#Общество
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