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Posted 17 мая 2018, 05:47

Published 17 мая 2018, 05:47

Modified 17 октября 2022, 19:38

Updated 17 октября 2022, 19:38

В центре Уфы на месяц перекроют движение транспорта

17 мая 2018, 05:47
Сегодня, 17 мая, начинает действовать ограничение движение транспорта в центре Уфы. Оно продлится до 24 июня.

В столице Башкирии пересечение улиц Мустая Карима и Чернышевского перекрыто в связи с проведением капитального ремонта теплотрассы. По этой причине здесь введено ограничение движения транспорта.

В районе этого перекрестка полностью перекрыта улица Мустая Карима, а проезжая часть улицы Чернышевского закрыта наполовину. Ремонт теплотрассы продлится больше месяца - с 17 мая по 24 июня.

- После проведения работ асфальтовое покрытие проезжей части будет полностью восстановлено. Просим уфимцев с пониманием отнестись к проводимым работам, - прокомментировали по этому поводу в пресс-службе компании “БашРТС”.

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