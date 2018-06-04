В Башкирии суд оправдал полицейских, обвиненных в избиении и пытках мужчины

При оглашении приговора судья положил в основу алиби полицейских показания свидетелей защиты – сослуживцев и родственников Сагитова и Хайруллина, которые утверждали во время следствия и в суде, что обвиняемые были 10 ноября 2016 на работе в отделе полиции, и в опорном пункте № 6 на улице Трактовой, где происходило избиение Венера Мардамшина, вообще не появлялись, а сам потерпевший Венер Мардамшин туда также не доставлялся. Родственники и друзья обвиняемых заявили, что после службы полицейские праздновали День полиции вместе с ними.