Жена главного тренера ФК «Уфа» Анна Семак полюбила слово «аптраган»

- В Башкирии очень добрые люди, мне очень нравились и болельщики, и сотрудники арены и отелей, где я жил. В Уфе я прожил много лет, и там у меня остались близкие друзья. Татарстан я не знаю так хорошо. Но то, что я увидел, с чем столкнулся по работе, мне нравится. Но в чем разница принципиальная — это руководящие органы в управлении хоккеем. В Башкирии хоккей — это расплывчато, неясно. Долго принимаются решения, а реализация проектов не ясна. В Татарстане все четко и понятно. Решения профессиональны и быстро исполняются. С управленческой точки зрения — это два разных класса, причем в пользу Татарстана.