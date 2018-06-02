Наркоторговцам из Башкирии отказали в помиловании

Комиссия по помилованию, которую возглавляет спикер республиканского парламента Константин Толкачев, отклонила на днях 4 ходатайства о помиловании. Все они были поданы людьми, осужденными за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба Государственного собрания – Курултая Башкирии.
Среди них бывший сотрудник МВД, ныне на пенсии. Выйдя на заслуженный отдых, он сколотил банду для продажи наркотиков в двух районах Башкирии.
Еще один осужденный – бывший сотрудник вооруженных сил, служил на Северном Кавказе, был чемпионом по тайскому боксу. Однако вместо спорта, занялся продажей наркотиков, причем организовал «полный цикл»: закупал, фасовал и планировал продавать, в том числе, за криптовалюту.