Наркоторговцам из Башкирии отказали в помиловании

Еще один осужденный – бывший сотрудник вооруженных сил, служил на Северном Кавказе, был чемпионом по тайскому боксу. Однако вместо спорта, занялся продажей наркотиков, причем организовал «полный цикл»: закупал, фасовал и планировал продавать, в том числе, за криптовалюту.