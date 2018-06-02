Администрацию Краснокамского района Башкирии заподозрили в коррупции

Любые попытки поговорить с главой администрации, по словам Эдуарда Шафагутдинова, заканчивались ничем - чиновника не оказывалось на месте. Когда же главу администрации удавалось застать на работе, на все вопросы и претензии, как мантру, повторял: «суд во всем разберется». Вот и в этот раз Разиф Гильмуллин был недоступен для комментариев: в приемной ответили, что он находится на выездном совещании и переадресовали к другому сотруднику. Представитель информационно-аналитического отдела администрации района, в свою очередь, сообщила, что не может комментировать ситуацию. Остается надеяться, что во всем разберется суд?