Как в Башкирии 15 гектар земли ушли «налево»

Так, на участке в 148 тыс кв м в Краснокамском районе Башкирии первоначально возвели некую временную постройку. Как только на участке появился такой «социальный» объект, арендодатель получает возможность выкупить его по льготной стоимости – 1,5% от кадастровой. Далее постройку можно снести, размежевать территорию на более мелкие участки и продавать их уже под индивидуальное жилье.