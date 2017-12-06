В Башкирии пытались незаконно продать земли стоимостью 4 млн рублей

Ишимбайский городской суд прекратил право собственности местных жителей на незаконно полученные земельные участки, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В 2016 году сотрудники местного комитета по управлению собственностью нарушили порядок информирования о продаже и аренде 17 участков общей стоимостью около четырех миллионов рублей около горнолыжной базы.
Сообщение о торгах землей опубликовали в газете за день до окончания срока приема документов, а последний день подачи заявок объявили неприемным, нарушив права потенциальных участников.
Председателя комитета привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение процедуры торгов, продажи государственного или муниципального имущества». Прокурор обратился в суд с требованием вернуть 1,7 га в государственную собственность.