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В Башкирии пытались незаконно продать земли стоимостью 4 млн рублей

6 декабря 2017, 11:37
После вмешательства прокуратуры земли вернули государству.

Ишимбайский городской суд прекратил право собственности местных жителей на незаконно полученные земельные участки, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2016 году сотрудники местного комитета по управлению собственностью нарушили порядок информирования о продаже и аренде 17 участков общей стоимостью около четырех миллионов рублей около горнолыжной базы.

Сообщение о торгах землей опубликовали в газете за день до окончания срока приема документов, а последний день подачи заявок объявили неприемным, нарушив права потенциальных участников.

Председателя комитета привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение процедуры торгов, продажи государственного или муниципального имущества». Прокурор обратился в суд с требованием вернуть 1,7 га в государственную собственность.

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