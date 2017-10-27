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В Башкирии глава сельсовета "наварилась" на муниципальной земле

27 октября 2017, 14:29
На участки наложен арест, суд вынес злоумышленнице приговор.

58-летняя бывшая глава Сахаевского сельсовета в Кармаскалинском районе Башкирии признана виновной в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Суд вынес приговор.

В 2013-2014 годах женщина изготовила подложные выписки из похозяйственной книги. В документах значилось, что у нее и ее знакомой в пользовании имелись два земельных участка недалеко от рек Белая и Сим. В дальнейшем земли были оформлены в их собственность.

Глава сельсовета продала свой участок площадью 39 соток третьим лицам за 160 тысяч рублей.

Общая площадь незаконного отчуждения недвижимости составила 78 соток, муниципалитету причинен ущерб в 130 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшую главу сельсовета к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Земельные участки арестованы.

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