Главу сельсовета осудили за присвоение части земли нацпарка «Башкирия»

Обвиняемый не проконтролировал работу починенного и подписал выписки из похозяйственной книги, в которых были недостоверные сведения о наличии у гражданина права собственности на землю. В результате действий главы администрации, зарегистрировали право собственности на территории национального парка «Башкирия», что изменило его целевое назначение и незаконное отчуждение из собственности РФ, в том числе уменьшение площади особо охраняемой природной территории федерального значения.