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Главу сельсовета осудили за присвоение части земли нацпарка «Башкирия»

22 января 2018, 12:30
Подсудимый подписал выписки из похозяйственной книги с недостоверными сведениями о праве собственности на землю.

Главу администрации сельского поселения в Мелеузовском районе осудили за ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Обвиняемый не проконтролировал работу починенного и подписал выписки из похозяйственной книги, в которых были недостоверные сведения о наличии у гражданина права собственности на землю. В результате действий главы администрации, зарегистрировали право собственности на территории национального парка «Башкирия», что изменило его целевое назначение и незаконное отчуждение из собственности РФ, в том числе уменьшение площади особо охраняемой природной территории федерального значения.

Подсудимый признал свою вину и активно способствовал раскрытию преступления. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

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