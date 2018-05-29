В Уфе вновь начали ходить трамваи и троллейбусы

29 мая с 11:00 полностью возобновлено движение трамваев и троллейбусов, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на муниципальное управление электротранспорта Уфы.
Управление принесло свои извинения за временные неудобства, которые возникли из-за ограничения подачи электроэнергии на тяговые подстанции.
Напомним, что долг МУЭТа за электроэнергию перед «ЭСКБ» составил 115 миллионов рублей. В управлении электротранспорта объясняют накопление долгов нереализованным проектом скоростного трамвая. Электросбытовая компания Башкортостана ограничила подачу электроэнергии муниципальному управлению электротранспорта 28 мая.