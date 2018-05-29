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В Уфе вновь начали ходить трамваи и троллейбусы

29 мая 2018, 14:14
Напомним, долг МУЭТ перед «ЭСКБ» составляет 115 миллионов рублей.

29 мая с 11:00 полностью возобновлено движение трамваев и троллейбусов, сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на муниципальное управление электротранспорта Уфы.

Управление принесло свои извинения за временные неудобства, которые возникли из-за ограничения подачи электроэнергии на тяговые подстанции.

Напомним, что долг МУЭТа за электроэнергию перед «ЭСКБ» составил 115 миллионов рублей. В управлении электротранспорта объясняют накопление долгов нереализованным проектом скоростного трамвая. Электросбытовая компания Башкортостана ограничила подачу электроэнергии муниципальному управлению электротранспорта 28 мая.

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