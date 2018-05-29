Уфимцы провели собрание против строительства трамвайных путей

Весной 2013 года в Уфе был презентован проект скоростного трамвая. Проложить линию общей протяженностью 4,9 километра планировалось на улице Блюхера. Наземная часть должна была составить 3,7 километра, а еще 1,1 км – эстакада. В конце трассы на улице Чудинова трамвай должен был уходить в тоннель в 72 метра и выходить из него на улицу Трамвайную. Ввести линию планировалось уже в 2015 году. Но проект не состоялся из-за протестов горожан.