Фотофакт: в Уфе перестали ходить все трамваи и троллейбусы

«Трамваи не ходят, совсем, никакие!!!» «С вопросами о трамваях в магазин не заходить», такие объявления появились сегодня на дверях одного из магазинов, находящемся на Южном автовокзале Уфы. По мнению пользователей социальных сетей, такие объявления отражают широту проблемы и то, что людей действительно беспокоит остановка трамваев и троллейбусов.