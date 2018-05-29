Книга о Мустае Кариме попала в шорт-лист премии «Лучшие книги года»

- В книге-альбоме «Мустай: Интервью, которого никогда не было» совсем нет ничего лишнего. С читателем-другом разговор ведут произведения поэта, ответ на многие насущные вопросы жизни – в стихотворениях, дневниковых записях, отрывках из прозы, поэтических произведений больших форм. Так складывается самое что ни есть оригинальное интервью. И вопросы мы можем задать самые разные. Ответы дает один только Мустай Карим – личность яркая и незаурядная. И в искренности ответов никак не сомневаешься. Любовь, уважение к близким людям, постоянное ощущение сопричастности с мамой – вот основа, двигатель поэзии классика башкирской литературы.