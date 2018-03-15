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Мальчиков со знанием башкирского языка зовут в фильм по книге Мустая Карима

15 марта 2018, 12:30
В Башкирии ищут юных артистов на роль деревенского подростка в фильме по книге Мустая Карима.

Творческая группа нового фильма «Өс таған» («Таганок»), который будет снят по одноименной повести Мустая Карима, объявила поиск юных актеров на роль деревенского мальчика 11-12 лет. Непременное условие – знание детьми башкирского языка.

Режиссером будущей киноленты выступает Айнур Аскаров, известный такими фильмами, как «Из Уфы с любовью», «Енмеш», «Мы не рабы», «Пилорама», «Горький мед», «Пусть ветер унесет мои слова».

Съемки фильма планируется начать летом текущего года, проект будет осуществлен при поддержке Министерства культуры РБ. На съемки данного фильма был получен грант главы РБ в 9 млн рублей. Фильм будет приурочен к предстоящему в 2019 году столетнему юбилею со дня рождения Мустая Карима.

Фото детей для участия в кастинге и их контактные данные необходимо присылать на электронную почту [email protected] с указанием темы письма – «Кастинг».

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#Новости#Кино#Татьяна Майорова,#Культура
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