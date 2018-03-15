Мальчиков со знанием башкирского языка зовут в фильм по книге Мустая Карима

Съемки фильма планируется начать летом текущего года, проект будет осуществлен при поддержке Министерства культуры РБ. На съемки данного фильма был получен грант главы РБ в 9 млн рублей. Фильм будет приурочен к предстоящему в 2019 году столетнему юбилею со дня рождения Мустая Карима.