В России выпустят почтовую марку в честь 100-летнего юбилея Мустая Карима

Соответствующее решение приняла комиссия Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты в ходе заседания, состоявшегося 15 марта.
Выпуск почтовой марки предполагает торжественную церемонию гашения, которая пройдёт 20 октября 2019 года. Эскиз марки будет предложен Фондом имени Мустая Карима, а её выпуск осуществит АО «Марка».
В декабре 2017 года правительство России подписало распоряжение о праздновании векового юбилея Мустая Карима на федеральном уровне.
Министерству культуры поручено разработать и утвердить план праздничных мероприятий, минкомсвязи будет отвечать за освещение юбилея в государственных СМИ, а органам исполнительной власти субъектов России рекомендовано принять участие в подготовке и проведении общенационального праздника.