В России выпустят почтовую марку в честь 100-летнего юбилея Мустая Карима

Министерству культуры поручено разработать и утвердить план праздничных мероприятий, минкомсвязи будет отвечать за освещение юбилея в государственных СМИ, а органам исполнительной власти субъектов России рекомендовано принять участие в подготовке и проведении общенационального праздника.