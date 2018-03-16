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В России выпустят почтовую марку в честь 100-летнего юбилея Мустая Карима

16 марта 2018, 08:04
В 2019 году в России будет выпущена в почтовое обращение марка, посвященная 100-летию со дня рождения Народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Соответствующее решение приняла комиссия Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты в ходе заседания, состоявшегося 15 марта.

Выпуск почтовой марки предполагает торжественную церемонию гашения, которая пройдёт 20 октября 2019 года. Эскиз марки будет предложен Фондом имени Мустая Карима, а её выпуск осуществит АО «Марка».

В декабре 2017 года правительство России подписало распоряжение о праздновании векового юбилея Мустая Карима на федеральном уровне.

Министерству культуры поручено разработать и утвердить план праздничных мероприятий, минкомсвязи будет отвечать за освещение юбилея в государственных СМИ, а органам исполнительной власти субъектов России рекомендовано принять участие в подготовке и проведении общенационального праздника.

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