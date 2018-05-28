Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Уфе собрал тысячи любителей бега

- Зеленый марафон в этом году посетило в два раза больше человек, чем в прошлом. Это говорит о том, что, во-первых, люди все больше выбирают активные виды отдыха, а, во-вторых, что наш марафон с каждым годом становится все более интересным и масштабным, – сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Отдельное спасибо хочу сказать людям с инвалидностью, которые традиционно являются участниками марафона. Уфа – один из первых городов, который стал делать инклюзивные забеги. Теперь они являются неотъемлемой частью Зеленого марафона по всей стране. Спасибо всем участникам!