Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Уфе собрал тысячи любителей бега

Местом проведения забега стал парк культуры и отдыха «Волшебный мир». На церемонии открытия забега участников и гостей мероприятия поприветствовали многократная параолимпийская чемпионка Оксана Савченко и управляющий башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров.
Никаких ограничений для участников забега не существовало. Любой возраст, любой уровень физической готовности. Не обделили даже самых маленьких, для них специально подготовили малый забег.
Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Уфе собрал рекордное количество участников – свыше 10,5 тысяч людей со всей Башкирии, что в два раза больше, чем в прошлом году. Более 3,5 тысяч из них – приняли участие в различных забегах.
- Зеленый марафон в этом году посетило в два раза больше человек, чем в прошлом. Это говорит о том, что, во-первых, люди все больше выбирают активные виды отдыха, а, во-вторых, что наш марафон с каждым годом становится все более интересным и масштабным, – сказал Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка. - Отдельное спасибо хочу сказать людям с инвалидностью, которые традиционно являются участниками марафона. Уфа – один из первых городов, который стал делать инклюзивные забеги. Теперь они являются неотъемлемой частью Зеленого марафона по всей стране. Спасибо всем участникам!
В рамках спортивного мероприятия состоялся традиционный забег для взрослых на 4,2 км, старты для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для всех желающих организаторы зеленого марафона «Бегущие сердца» подготовили интерактивные развлекательные зоны с играми и активностями.
В прошлом году Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Уфе собрал рекордную сумму на благотворительность – 50 млн рублей. Средства, собранные в этом году, направят на работу служб ранней помощи для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Стоит отметить, что Зеленый марафон «Бегущие сердца» одновременно прошел в 56 городах, в том числе в Беларуси и Казахстане. Девиз мероприятия – «Бежим со смыслом» - означает, что участники забега не только пробежали свои километры, но и помогли детям с ограниченными возможностями.