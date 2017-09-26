2 тонны воды и 3500 участников: все итоги рекордного Уфимского марафона

Мы поговорили с организатором такого крупного события — вице-президентом ГК «Гранель» Денисом Назаровым.
— Денис, сколько человек решилось преодолеть самую сложную дистанцию в 42 километра? Были ли на марафоне почетные бегуны?
— Всю дистанцию решился преодолеть 331 человек. Этап поменьше, 21,1 км, — 611 человек, 10 километров — 958 человек, а дистанцию в 3 км осилил 841 бегун. Среди них — сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, актеры российского кино Алексей Огурцов и его сын Игорь (более известный как Семен Бакин из сериала «Молодежка») депутат Госсобрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров, знаменитый силач, мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, неоднократный обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.
— Тяжело было организовать такое крупное мероприятие? Ваши партнеры охотно шли на спонсорство?
— Было непросто, но я уверен, что Уфа станет одним из международных спортивных центров. Один из ярких тому примеров — это Уфимский марафон, который проводится уже третий год подряд. В нашем городе живут замечательные спортивные люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Кроме того, уфимское бизнес-сообщество понимает важность и социальную значимость подобных мероприятий. Предприниматели соглашаются быть партнерами марафона, за что им большое спасибо.
Среди них: Генеральный партнер — сеть торговых центров «Аструм» Титульный партнер — Отель Sheraton Ufa - Уфа. Официальный партнер – G-Energy, УЦМА.
Официальные: пицца — Fiesta Pizza, вода марафона — «Красный Ключ», автомобиль — «БашАвтоКом», авиаперевозчик — Turkish Airlines. Фонд-партнер — «Мархамат».Партнеры: аптечная сеть «Фармленд», МТС, Powerup, XS Powerdrink, Restaurant Rossinsky, ХК «Салават Юлаев», ресторан Sky Loungе.
— Среди гостей была Анна Семенович. Расскажите, а какие итоги марафона, есть рекорды?
— Да, известная российская актриса и певица Анна Семенович приезжала к нам на марафон. Она не только выстрелила из стартового пистолета перед самым массовым забегом на три километра, но и выступила перед участниками, исполнив свои лучшие песни.Победительницей Уфимского марафона среди женщин стала жительница Перми Ольга Дедова.
Бегунья установила новый рекорд трассы, преодолев дистанцию за 2 часа 40 минут 22 сек. Спортсменка также заняла пятое место в общем зачете. Первым среди мужчин на дистанции 42 км оказался выходец из Стерлитамака Арсель Фасхетдинов.
Результат 31-летнего бегуна составил 2 часа 24 минуты 12 секунд.Лидером на полумарафонской дистанции стал житель Башкирии Сергей Петров. Его личный рекорд — 1 час 4 минуты и 1 секунда. Второе место с показателем в 1 час 5 минут и 20 секунд бегуна из Ижевска Полтанова Алексея. Третье — у уфимца Андрея Матвеева. Его результат составил 1 час 7 минут 26 секунд.
— Каков был общий бюджет мероприятия и призовой фонд?
— Призовой фонд марафона в этом году составил 400 тысяч рублей. Общий бюджет мероприятия оценили в 14 миллионов рублей, 20% от которых составили взносы участников. Остальное выделили спонсоры, 60% покрыли партнеры марафона.
— На открытии марафона был даже мэр Уфы Ирек Ялалов? Какие у него впечатления?
— Ирек Ишмухаметович, выступая на открытии спортивного праздника, заверил присутствующих в том, что «Уфимский марафон и впредь будет развиваться, а его инфраструктура и культурная составляющая — улучшаться. Он также обратил внимание на то, что Уфа будет вкладывать серьезные финансовые и организационные ресурсы для того, чтобы наш марафон вошел в первую тройку лучших марафонов страны.
— В этом году среди обычных бегунов были и те, кто бежит ради благотворительности. Расскажите про них поподробнее.
— Да, действительно. Вы знаете, уфимский марафон — это прежде всего благотворительный забег. В нем участвовали хендбайкеры (спортсмены с инвалидностью, выступающие на специальных велосипедах с ручным приводом) и благобегуны от Благотворительного фонда «Мархамат». Среди них — министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев, депутат городского Совета Иосиф Марач, блогер Дмитрий Эйгенсон, директор сети клиник «Здоровье женщины и мужчины» Эльза Фазлыева. В общей сумме благобегунам удалось собрать более 250 тысяч рублей в пользу подопечных фонда.
— А как обстояли дела с безопасностью участников? Много было задействовано ресурсов в этом направлении?
— Эксцессов на марафоне не произошло благодаря тому, что были предприняты беспрецедентные меры безопасности. В частности, на трассе были установлены 150 бетонных блоков, на перекрестках дежурили 50 единиц спецтехники. Правопорядок обеспечивали 100 сотрудников ГИБДД и 50 сотрудников Центра общественной безопасности Уфы, 100 курсантов школы МВД. Дежурили и кареты скорой помощи.
— Какие планы на следующий год? Марафону быть?
— В 2018 году генеральный спонсор марафона ГК «Гранель» планирует провести минимум три полумарафона и реализовать несколько параллельных мероприятий, связанных с бегом. Интерес к нашему мероприятию продолжает расти. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что к 2020 году мы доведем численность участников Уфимского марафона до 10 тысяч человек.
Это интересно:
УММ — это 220 городов, 32 региона и 10 стран. Самому младшему бегуну было несколько месяцев, а самому старшему — 82 года. Участники марафона выпили 2,2 тонны воды и 100 литров изотоника, съели 150 кг бананов, 100 кг апельсинов, 3500 батончиков, 200 энергетических гелей, 350 порций пасты и 3500 кусков пиццы.