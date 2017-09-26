2 тонны воды и 3500 участников: все итоги рекордного Уфимского марафона

— Было непросто, но я уверен, что Уфа станет одним из международных спортивных центров. Один из ярких тому примеров — это Уфимский марафон, который проводится уже третий год подряд. В нашем городе живут замечательные спортивные люди, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Кроме того, уфимское бизнес-сообщество понимает важность и социальную значимость подобных мероприятий. Предприниматели соглашаются быть партнерами марафона, за что им большое спасибо.