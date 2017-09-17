В ногу со здоровьем: уфимский марафон собрал почти 5 тысяч человек

Сегодня, 17 сентября, в Уфе состоялся традиционный Уфимский международный марафон. На дистанцию в 42,2 км вышли около 5 тысяч человек. Причем для участия в марафоне приехали не только жители Башкирии, но и бегуны из других регионов страны.
При этом каждый выбрал дистанцию в соответствии со своими физическими возможностями. В итоге всю дистанцию осилили 350 человек, полумарафон – 650 участников, 10 км – 1000 бегунов и 3 км – 3000 человек. Вышли на марафон и участники в инвалидных колясках, чтобы доказать себе и всему миру, что это спортивное испытание вполне им доступно.
Победителям, соответственно, пришлось соревноваться с участниками основного забега. Как сообщили Медиакорсети организаторы, золотым призером очередного спортивного мероприятия стал стерлитамковец Арсель Фасхетдинов, который преодолел главную дистанцию за 2 часа 24 минуты 11 секунд. Второе место по заслугам получил Алексей Ширшов из Оренбургской области, а третье место – его земляк Марат Абубакиров.
Маршрут марафона организаторы проложили по центральным улицам города, вдоль главных достопримечательностей: памятника Салавату Юлаеву, Конгресс-холла, фонтана «7 девушек», ледового дворца «Уфа-Арена» и памятника Мустаю Кариму.
Во время забега для участников были предусмотрены все условия – питье, спортивное питание, медицинская помощь. К сожалению, марафон создал определенные неудобства для горожан, которые не могли выбраться из своих дворов из-за того, что междворовые проезды были перегорожены бетонными блоками или поливальными машинами. Но ведь подобные марафоны бывают у нас не часто, да и администрация города предупреждала о его проведении заранее и просила планировать свой день в соответствии с ним. Кстати, по предварительным данным, несмотря на то, что марафон завершился, городские власти обещали перекрыть дороги до 16.00, но возможно, движение возобновится и несколько раньше.