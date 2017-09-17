В ногу со здоровьем: уфимский марафон собрал почти 5 тысяч человек

Во время забега для участников были предусмотрены все условия – питье, спортивное питание, медицинская помощь. К сожалению, марафон создал определенные неудобства для горожан, которые не могли выбраться из своих дворов из-за того, что междворовые проезды были перегорожены бетонными блоками или поливальными машинами. Но ведь подобные марафоны бывают у нас не часто, да и администрация города предупреждала о его проведении заранее и просила планировать свой день в соответствии с ним. Кстати, по предварительным данным, несмотря на то, что марафон завершился, городские власти обещали перекрыть дороги до 16.00, но возможно, движение возобновится и несколько раньше.