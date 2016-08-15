Башкирское предприятие получило контракт на разработку зенитного ракетного комплекса

АО «Машиностроительная компания «Витязь» (Ишимбай) заключило с АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» контракт на разработку модификации зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2» на шасси двухзвенного гусеничного тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера. Документация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.