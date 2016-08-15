Башкирское предприятие получило контракт на разработку зенитного ракетного комплекса

АО «Машиностроительная компания «Витязь» (Ишимбай) заключило с АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» контракт на разработку модификации зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2» на шасси двухзвенного гусеничного тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера. Документация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.
Опытно-конструкторские работы проводятся в целях выполнения государственной программы Вооруженных Сил (РФ) на 2015-2020 годы. Контракт стоимостью 122,49 млн руб заключен в конце июля. Работы должны завершиться до 30 октября этого года.
«Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
АО «Машиностроительная компания «Витязь», по данным сайта компании, производит наземные транспортные средства высокой проходимости, предназначенные для перевозки грузов и людей в особо сложных дорожных и климатических условиях.