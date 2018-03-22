В Башкирии появилось предприятие по заготовке лекарственных трав

В селе Красная Горка Нуримановского района началась реализация проекта по производству продукции из лекарственных трав и плодово-ягодного сырья, которое реализуется на принципах проектного управления, внедряемого в районах северо-востока и Зауралья Башкирии, сообщили в пресс-службе правительства республики.