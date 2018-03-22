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В Башкирии появилось предприятие по заготовке лекарственных трав

22 марта 2018, 09:56
В Нуримановском районе создано 40 рабочих мест.

В селе Красная Горка Нуримановского района началась реализация проекта по производству продукции из лекарственных трав и плодово-ягодного сырья, которое реализуется на принципах проектного управления, внедряемого в районах северо-востока и Зауралья Башкирии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Проект запустился январе 2018 года. Создано новое предприятие по заготовке, сушке и фасовке лекарственных трав.

Производство рассчитано на 40 рабочих мест по переработке лекарственного сырья. Доходами также будут обеспечены сборщики лекарственных трав. Сезон сбора начнется в апреле и продлится до конца октября.

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