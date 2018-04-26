«Минздрав Башкирии не справляется с обеспечением лекарств» - круглый стол

Фонд «Потерь нет» занимается проблемами онкобольных детей, основное направление - онкогематология. Только в этом году фондом выявлено около ста детей с таким заболеванием. По словам его председателя Айгуль Губачевой, проблемы с лекарственными препаратами возникают, когда дети приезжают из федеральных центров. Нередко врачи им назначают лекарства, которые не входят в перечень необходимых для жизни. Бывает и такое, когда детям приходится назначать лекарства, запрещенные для детей, так как нет других аналогов.