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Депутат Курултая Башкирии сравнил трагедию в Стерлитамаке и ожирение детей

26 апреля 2018, 15:19
При этом Николай Никитин заявил, что метаболический кризис, связанный с распространением и популярностью фастфуда, отчасти напоминает дурное влияние интернета на детей.

В рамках круглого стола «Общественная безопасность», который организовал телеканал РБК-Уфа, депутат Госсобрания РБ Николай Никитин высказался о трагедии в Стерлитамаке, которая произошла 18 апреля. Напомним, 17-летний ученик коррекционного класса ворвался в учебный кабинет, ранил троих человек и устроил поджог.

- В первую очередь нам надо понять причину трагедии. Да, сейчас много говорят о плохом влиянии интернета на подростков. Но ведь педагоги знали, что он хотел совершить! Знали и одноклассники. Да, провели с ребёнком беседу. Запретить интернет ведь нельзя. Все это относится к так называемому американскому синдрому. Вот Макдоналдс, который так популярен… Мы думали, что наших детей ожирение не коснётся. А ведь коснулось! То же самое и про влияние интернета. В школах мы регулярно ведем профилактическую работу. Во многих местах не выработан чёткий алгоритм действий в таких ситуациях, - высказался депутат.

Никитин при этом затронул и еще одну сторону проблемы.

- Мы пришли к убеждению, что ребёнок нападавший был заброшен, лишен внимания как со стороны семьи, так и со стороны школы. В интернете такие люди легко находят себе подобных и вступают в разные социальные группы. Наши педагоги все объять не могут, - сказал он.

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