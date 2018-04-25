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Качество продаваемого в России хлеба выросло - Роспотребнадзор

25 апреля 2018, 19:26
Исследование Роспотребнадзора показало, что за минувшие пять лет количество некачественного хлеба в Российской Федерации снизилось.

Реализуемые в стране хлебобулочные изделия стали чаще соответствовать показателям безопасности. Об этом пишет портал rns.online.

За первые три месяца текущего года эксперты исследовали свыше 21 000 проб российского хлеба. Продукцию проверяли на соответствие по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Исследование на содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов обнаружило несоответствие гигиеническим нормативам в 0,1% хлеба. Наличие плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов выявлено в менее чем в 2% проб. Физико-химическим показателям качества продукции не соответствовало 0,8% исследуемых образцов. Здесь речь идет о влажности, состоянии мякиша, консистенции, кислотности и прочих показателях.

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