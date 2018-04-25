Качество продаваемого в России хлеба выросло - Роспотребнадзор

Исследование на содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов обнаружило несоответствие гигиеническим нормативам в 0,1% хлеба. Наличие плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов выявлено в менее чем в 2% проб. Физико-химическим показателям качества продукции не соответствовало 0,8% исследуемых образцов. Здесь речь идет о влажности, состоянии мякиша, консистенции, кислотности и прочих показателях.