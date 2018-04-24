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ВЦИОМ: четверть россиян назвали важным сохранение доступа к Telegram

24 апреля 2018, 17:08
Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги опроса среди граждан России на тему важности сохранения доступа к мессенджеру Telegram.

24% россиян выступают за сохранение возможности пользоваться Telegram. Об этом пишет портал rns.online.

Четверть опрошенных ВЦИОМ людей выступают резко против блокировки популярного мессенджера. 64% респондентов не волнует останется Telegram в России или нет. Из них 43% заявили, что им это «совершенно не важно».

Результаты опроса показывают наибольшую заинтересованность в работе Telegram лиц в возрасте от 18 до 24 лет. 45% опрошенных молодых людей выступают против действий Роскомнадзора по ограничению доступа к приложению.

Свой опрос ВЦИОМ проводил в апреле 2018 года. Интервьюеры опросили по телефону 2 000 человек в возрасте старше 18 лет.

Напомним, в прошлый понедельник Роскомнадзор потребовал от российских операторов связи закрыть для граждан доступ к Telegram. Решение о блокировки мессенджера принял Таганский районный суд.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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