Уфимская команда «Агидель» выиграла Кубок Женской хоккейной лиги

Все победы важные – то, что летом выиграли турнир, мы к нему также готовились, как и к чемпионату. Мы всегда рады побеждать и всегда идем только к победам. Каждая победа дает уверенность в том, что мы лучшие. И когда в финале дома мы выиграли первые две игры, мы знали, что здесь сегодня закончится эта серия и мы возьмем ее 3-0. «Торнадо» мы в сезоне уже обыгрывали, и мы помнили, что мы единая команда, и можем всех выиграть!