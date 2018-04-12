В Уфе открылась высшая школа тренеров по хоккею имени Сергея Михалева

- Что касается специального предмета «Теория, методика, практика хоккея», в Башкирии нет преподавателей такого уровня, которые могли бы дать необходимые знания слушателям школы. Мы рассчитываем на помощь в этом вопросе на Федерацию хоккея России, УралГУФКа. Здесь выбор за нами. Но выбор будем делать аккуратно и точечно, чтобы преподавание пошло на пользу. Фактически мы сегодня объявляем набор в Высшую школу тренеров. В ближайшее время на сайтах «Объединенной федерации хоккея Башкирии» и Башкирского института физической культуры появятся соответствующие объявления, — объяснил Тахир Даукаев.