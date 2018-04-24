Ирек Ялалов рассказал, какие новые объекты появятся в парках и скверах Уфы

- В городских парках гуляют много жителей семьями, люди позитивно оценивают происходящие в них изменения, - заявил Ирек Ялалов. – Мы получили от горожан ряд предложений по благоустройству парков. Так, мэрия изучит поступившие от городских общественников предложения по обустройству в парке имени Якутова фан-зон хоккейного клуба «Салават Юлаев» и футбольного клуба «Уфа», 3D-фонтана, тактильного парка, этнической зоны с возможностью пострелять из лука и другие интересные предложения. Такие инициативы нужно учитывать и поддерживать.