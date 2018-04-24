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Ирек Ялалов рассказал, какие новые объекты появятся в парках и скверах Уфы

24 апреля 2018, 14:54
При их выборе были учтены предложения горожан.

Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов рассказал о ближайших планах по преобразовании столичных парков имени Ивана Якутова и «Кашкадан».

Недавно администрация города как раз провела выездное совещание в парке имени Якутова на данную тему.

- В городских парках гуляют много жителей семьями, люди позитивно оценивают происходящие в них изменения, - заявил Ирек Ялалов. – Мы получили от горожан ряд предложений по благоустройству парков. Так, мэрия изучит поступившие от городских общественников предложения по обустройству в парке имени Якутова фан-зон хоккейного клуба «Салават Юлаев» и футбольного клуба «Уфа», 3D-фонтана, тактильного парка, этнической зоны с возможностью пострелять из лука и другие интересные предложения. Такие инициативы нужно учитывать и поддерживать.

При этом Ирек Ялалов уточнил, что реконструкция парка имени Якутова ведется на «народные средства», поступающие от предприятий и горожан, а вот парк «Кашкадан» будет преображен на средства из федерального бюджета, так как он получил поддержку при голосовании граждан 18 марта.

В «Кашкадане» тоже прошло выездное совещание, там скоро должен появиться амфитеатр со сценой, арт-объекты. Эту работу курирует московская консалтинговая компания, специализирующаяся на градостроительном и ландшафтном дизайне.

- В течение нескольких ближайших лет эти парки должны преобразиться, - рассказал Ирек Ялалов. – Потом в случае успеха этот опыт будет перенесен и на другие парки и скверы города.

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