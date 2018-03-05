В мэрии Уфы рассказали, как могут выглядеть городские парки

Планируется, что эта общественная территория будет разделена на две зоны: спортивную, где появятся зоны для занятия мини-футболом, баскетболом, волейболом и т.д., и зону отдыха. Роль ограждения будут выполнять зеленые насаждения – деревья и кустарники отделят «шумные» спортплощадки от так называемой «тихой» зоны. По периметру парка расположатся параллельные беговая и пешеходные дорожки. Одним из центральных элементов сквера должен стать фонтан. В парке также планируется обустройство парковки на 90 машиномест, в том числе на 10 машиномест для инвалидов, строительство административного корпуса.