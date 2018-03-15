Актер Башдрамы Урал Аминов: Каждый спектакль о Нурееве связан с мистикой

– Этот спектакль для меня – моя маленькая, отдельная жизнь. И здесь много совпадений и мистики... Я всегда любил танцевать, но пришел к танцам поздно. И меня, как Рудольфа, ставили в класс с маленькими мальчиками. Тоже самое я почувствовал, когда во время подготовки к спектаклю мы в одно время занимались в Хореографическом училище. Я тоже выглядел переростком на фоне младших классов и смог прочувствовать всю степень унизительности этого положения, и в то же время, понял, как воспитывать в себе презрение к обстоятельствам и несгибаемость. Но до этого я просто хотел сыграть Рудольфа, когда прочел о нем книгу. И вот, хожу себе, мечтаю.