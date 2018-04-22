Уфимка Азалия Шамсутдинова: “Быть мамой сложнее, чем руководить салоном”

Чувство благодарности – конкретно моя черта. На самом деле, она не всегда была присуща мне, я не всегда умела говорить спасибо за помощь. Я всегда стараюсь благодарить людей, за то, что они вовремя дошли ко мне с нужным советом и т.д. Я благодарна прежде всего, семье, мужу, близким. Только их поддержка мне позволяет заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Безумно благодарна своему отцу, который в 11 классе отвел меня на тестирование по профориентации, в ходе которой выявили мои сильные качества. Он мне тогда сказал, что из меня получится хороший менеджер, так как у меня есть видение, масштабность. Это меня тогда удивило, потому что казалось, что с меня выйдет хороший юрист, но никак не менеджер. Все-таки я прислушалась к отцу и отучилась на менеджера. Теперь, с годами, понимаю, что это было самое верное решение, которое я приняла.