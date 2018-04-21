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Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно чаще проводить личные приёмы граждан

21 апреля 2018, 11:34
Глава республики рассказал об изменении графика приемов граждан.

Рустэм Хамитов рассказал о том, что изменит график приемов граждан и будет проводить личный прием по всем вопросам еженедельно в течение двух часов, сообщили в пресс-службе главы республики.

Желательно, чтобы это были вопросы республиканского уровня. Понимаю, что будут приходить и с местными вопросами. Безусловно, буду обращать ваше внимание на недоработки, если такого рода проблемы будут обозначаться гражданами во время личного приёма,уточнил глава республики

Также Рустэм Хамитов рассказал о недопустимости того, чтобы на его имя направляли жалобы о невозможности попасть на прием к главе муниципалитета. Он считает, что личные приемы граждан, сходы и собрания по важным вопросам необходимо проводить чаще.

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