Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно чаще проводить личные приёмы граждан

Также Рустэм Хамитов рассказал о недопустимости того, чтобы на его имя направляли жалобы о невозможности попасть на прием к главе муниципалитета. Он считает, что личные приемы граждан, сходы и собрания по важным вопросам необходимо проводить чаще.