Рустэм Хамитов: В Башкирии нужно чаще проводить личные приёмы граждан

Рустэм Хамитов рассказал о том, что изменит график приемов граждан и будет проводить личный прием по всем вопросам еженедельно в течение двух часов, сообщили в пресс-службе главы республики.
Желательно, чтобы это были вопросы республиканского уровня. Понимаю, что будут приходить и с местными вопросами. Безусловно, буду обращать ваше внимание на недоработки, если такого рода проблемы будут обозначаться гражданами во время личного приёма,уточнил глава республики
Также Рустэм Хамитов рассказал о недопустимости того, чтобы на его имя направляли жалобы о невозможности попасть на прием к главе муниципалитета. Он считает, что личные приемы граждан, сходы и собрания по важным вопросам необходимо проводить чаще.