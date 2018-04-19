Рустэм Хамитов рассказал о своих планах на выборах главы Башкирии

- Если вы скажете: "Нужно", то буду баллотироваться, если скажете: "Пора", ну что ж, значит- возможны другие решения, - продолжил он. - Хотя дома мне порой говорят, что не хватает общения, нужно вместе ездить, вместе отдыхать.