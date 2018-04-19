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Резня в Стерлитамаке: фоторепортаж о том, как это было

19 апреля 2018, 12:27
Медиакорсеть публикует эксклюзивные фотографии, сделанные накануне нашим корреспондентом на месте ЧП в городе Стерлитамаке

Вчера, 18 апреля, корреспонденты Медиакорсети побывали со срочной командировкой в городе Стерлитамаке и своими глазами увидели место происшествия, прогремевшего на всю страну.

Напомним, накануне утром 17-летний школьник Артем явился в свою школу и нанес удары канцелярским ножом учительнице и однокласснице. Еще одна девочка, спасаясь от него, выпрыгнула из окна второго этажа, получив при падении переломы. После этого Артем в присутствии перепуганных одноклассников облил бензином парты в классе и поджег их, а сам затем ударил себя ножом в шею, чтобы свести счеты с жизнью.

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