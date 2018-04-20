БСК собрала десятки тысяч подписей граждан за свою позицию по шиханам

- Прискорбно, что в очередной раз вместо попытки решить серьезную проблему, за которой стоит многотысячный коллектив и целая отрасль отечественной промышленности, звучат фантазии об альтернативных источниках сырья и нежелании их использовать,— говорится в заявлении, распространенном сегодня БСК.— Вместо ответственной позиции и способности принимать решения звучат с одной стороны, недостоверные сведения, с другой,— популистские лозунги. С 2010 года идет виртуозное затягивание решения вопроса и отпугивание потенциальных инвесторов. В нашем распоряжении имеется несколько тысяч подписей жителей Стерлитамака, которые понимают, к чему может привести нерешение этого вопроса в ближайшее время. По поводу юридической невозможности, защиты природы, сакральности и тому подобного: это или субъективная оценка, или спорные аргументы, по которым неоднократно давались соответствующие разъяснения, - говорится в официальном сообщении.