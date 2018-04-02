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В БСК начали масштабную модернизацию производства пищевой соды

2 апреля 2018, 06:02
В отделении очищенного бикарбоната натрия (пищевой соды) смонтирована новая фасовочная линия.

Оборудование позволит фасовать продукт в герметичную полиэтиленовую упаковку по 25 и 40 кг.

Работы велись под руководством шеф-монтажника из Австрии. В июле планируется проводить пусконаладочные работы.

Также будет модернизирована линия по фасовке пищевой соды в картонные пачки массой 0,5 кг.Новая линия обеспечит герметичность и отсутствие просыпания продукта. В настоящее время ведется сборка оборудования на заводе-изготовителе.

Кроме модернизации оборудования проводится реконструкция зданий отделения ОБН, благоустройство прилегающей территории с обновлением производственных, складских и бытовых помещений. Работы в отделении очищенного бикарбоната натрия планируется завершить к 31 декабря текущего года.

- Все работы ведутся в условиях действующего производства, - говорит директор по капитальному строительству и ремонту БСК Сергей Подцепняк. - Реконструировать всегда сложнее, тем более в работающем цехе, чем строить с нуля. По сути, отделение ОБН переживает второе рождение. Все это приведет к повышению конкурентоспособности продукции и улучшению товарного вида нашей пищевой соды.

Общий объем инвестиций в обновление производства бикарбоната натрия составит более миллиарда рублей.

Справочно:

АО «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик».

Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ.

География поставок продукции: Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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