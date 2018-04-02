В БСК начали масштабную модернизацию производства пищевой соды

- Все работы ведутся в условиях действующего производства, - говорит директор по капитальному строительству и ремонту БСК Сергей Подцепняк. - Реконструировать всегда сложнее, тем более в работающем цехе, чем строить с нуля. По сути, отделение ОБН переживает второе рождение. Все это приведет к повышению конкурентоспособности продукции и улучшению товарного вида нашей пищевой соды.