В БСК начали масштабную модернизацию производства пищевой соды

Оборудование позволит фасовать продукт в герметичную полиэтиленовую упаковку по 25 и 40 кг.
Работы велись под руководством шеф-монтажника из Австрии. В июле планируется проводить пусконаладочные работы.
Также будет модернизирована линия по фасовке пищевой соды в картонные пачки массой 0,5 кг.Новая линия обеспечит герметичность и отсутствие просыпания продукта. В настоящее время ведется сборка оборудования на заводе-изготовителе.
Кроме модернизации оборудования проводится реконструкция зданий отделения ОБН, благоустройство прилегающей территории с обновлением производственных, складских и бытовых помещений. Работы в отделении очищенного бикарбоната натрия планируется завершить к 31 декабря текущего года.
- Все работы ведутся в условиях действующего производства, - говорит директор по капитальному строительству и ремонту БСК Сергей Подцепняк. - Реконструировать всегда сложнее, тем более в работающем цехе, чем строить с нуля. По сути, отделение ОБН переживает второе рождение. Все это приведет к повышению конкурентоспособности продукции и улучшению товарного вида нашей пищевой соды.
Общий объем инвестиций в обновление производства бикарбоната натрия составит более миллиарда рублей.
Справочно:
АО «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик».
Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ.
География поставок продукции: Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.