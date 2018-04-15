"Уфа" и ЦСКА сыграли вничью на стадионе "Нефтяник"

На 42 минуте Живоглядов выходит один на один, но не переигрывает Акинфеева. Но атака не завершается на этом, "Уфа" подбирает мяч, разыгрывает его, входят в штрафную. Удар - Дмитрий Сысуев забивает гол. 1:0 - стадион ликует.