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"Уфа" и ЦСКА сыграли вничью на стадионе "Нефтяник"

15 апреля 2018, 21:07
1:1 - таков счет матча .

Сегодня, 15 апреля, ФК "Уфа»" принимала на своем поле московский ЦСКА.

С первых минут матча в составе "Уфы" в нападении играет Слай (Сильвестр Игбун). Он и нанес первый удар в ворота соперника, но мяч проскользил вдоль ворот.

Уфимцы заметно осторожничали, часто отдавая пас назад вратарю Беленову. К 20-й минуте игра все чаще проходила на половине поля уфимцев.

Армейцы атаковали большими силами, зарабатывая угловые. "Уфа" пытается создавать моменты, но в атаке часто попадает вне игры.

32 минута матча, гости наносят удар в створ ворот, неожиданный рикошет, но Беленов берет мяч.

На 35 минуте матча в центре поля уфимский игрок сбивает Головина, тот падает, пихает ногой и в свою очередь сносит уфимца.

Болельщики кричат:

- Дайте красную, он умышленно (про Головина)!

Но судья решил момент в пользу гостей.

На 42 минуте Живоглядов выходит один на один, но не переигрывает Акинфеева. Но атака не завершается на этом, "Уфа" подбирает мяч, разыгрывает его, входят в штрафную. Удар - Дмитрий Сысуев забивает гол. 1:0 - стадион ликует.

После перерыва Витиньо заменяет Фернандеса. В первые минуты второго тайма уфимцы проводят пару опасных атак. Видно, что хозяева поля настроены решительно.

На 66-й минуте Витиньо получает мяч в штрафной, опасный удар, но голкипер берет мяч.

Трибуны скандируют:

- Беленов! Беленов!

Но на 78-й минуте армейцы зарабатывают штрафной, который завершается голом Мусы.

1:1 - с таким счётом и завершается игра. Ничья.

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