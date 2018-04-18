Ректор БГПУ: Нашим детям не хватает общения со взрослыми и ответственности

- Мы в наше время слишком уж опекаем детей, особенно это касается родителей. Не даем детям совершать социально ответственные и социально одобренные поступки. Простой пример: сейчас родители частенько приходят в школы и предъявляют претензии по поводу того, что их детей заставили вытереть доску или поработать на субботнике. Таким образом дети постепенно превращаются в потребителей, изолированных от нужд общества. Раньше были комсомольские или пионерские поручения, которые формировали в душах детей чувство ответственности, - продолжил мысль Раиль Мирваевич. – Мы в наших студентах пытаемся пробудить эти чувства – ответственность и созидание. И то не всегда получается. Когда они, допустим, встречаются с «хрустальными детьми» или воспитанниками детских домов, готовят для них выступления, общаются, очень хочется верить, что в их душах пробуждаются ростки добра и понимания окружающего мира. Это очень важные качества.