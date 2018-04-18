ЧП в Стерлитамаке: Следком допросил родителей подростка, устроившего резню

Напомним, что сегодня ученик 9 коррекционного класса напал на одноклассников и учительницу информатики с ножом, ранил педагога и одноклассницу, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц, одна из которых выпрыгнула из окна на асфальт, и сам нападавший.