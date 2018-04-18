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ЧП в Стерлитамаке: Следком допросил родителей подростка, устроившего резню

18 апреля 2018, 18:40
Одноклассники Артема, устроившего резню в школе, общаются со следователями в присутствии педагогов.

Сегодня, 18 апреля, представитель Следственного комитета Светлана Абрамова рассказала о ходе расследования обстоятельств ЧП, происшедшего утром в школе №1 Стерлитамака.

Напомним, что сегодня ученик 9 коррекционного класса напал на одноклассников и учительницу информатики с ножом, ранил педагога и одноклассницу, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц, одна из которых выпрыгнула из окна на асфальт, и сам нападавший.

Утром следком уже возбудил два уголовных дела. Одно из них возбуждено против 17-летнего подозреваемого и касается покушения на убийство двух и более лиц оющеопасным способом, а второе – против должностных лиц органов профилактики преступлений несовершеннолетних по подозрению в халатности.

Следователи сейчас продолжают осмотр места происшествия в школе, а также в присутствии учителей опрашивают школьников, ставших очевидцами нападения 17-летнего подростка на одноклассницу и педагога, а также поджога класса.

Проведены обыски в квартире подозреваемого и в частном охранном предприятии, осуществляющем пропускной режим в школе, а также допрошены родители подростка. Изъята документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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