В Башкирии впервые в мире начнут производить сухой кумыс

В Башкирии построили уникальный цех по лиофилизации кумыса и уже установили оборудование, сообщили в пресс-службе минсельхоза республики. Теперь в Баймакском районе будет производиться сухой кумыс.
Сухой кумыс, по словам производителя, сохранит все полезные свойства напитка.
Мы искусственно завысили сами себе требования к помещению, отделав помещение материалами, которые используются в медицине, для того чтобы сохранить качество, мы хотим чтобы наш продукт мог храниться, минимум, год в любых условиях,. сообщил руководитель проекта Акрам Горин
При разведении сухого кумыса теплой водой бактерии, участвующие в производстве кумыса, «оживают», появляется CO2 и спирты. Таким образом получается тот же кумыс, что и был до процесса лиофилизации.