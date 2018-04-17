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В Башкирии впервые в мире начнут производить сухой кумыс

17 апреля 2018, 09:28
Сухой кумыс можно будет распространять по всему миру.

В Башкирии построили уникальный цех по лиофилизации кумыса и уже установили оборудование, сообщили в пресс-службе минсельхоза республики. Теперь в Баймакском районе будет производиться сухой кумыс.

Сухой кумыс, по словам производителя, сохранит все полезные свойства напитка.

Мы искусственно завысили сами себе требования к помещению, отделав помещение материалами, которые используются в медицине, для того чтобы сохранить качество, мы хотим чтобы наш продукт мог храниться, минимум, год в любых условиях,. сообщил руководитель проекта Акрам Горин

При разведении сухого кумыса теплой водой бактерии, участвующие в производстве кумыса, «оживают», появляется CO2 и спирты. Таким образом получается тот же кумыс, что и был до процесса лиофилизации.

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