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После гибели людей в Уфе проведут ревизию частных коллекторов и погребов

17 апреля 2018, 10:25
Ирек Ялалов назвал истинную причину гибели пяти человек в колодце, принадлежавшем ресторану.

Сегодня, 17 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов поручил провести проверку коллекторов и колодцев, расположенных на территории частных предприятий. Это связано со смертельным несчастным случаем, происшедшим в конце прошлой недели в Уфе. В колодце, расположенном при ресторане, погибли, задохнувшись газом, сразу пять человек.

- С коммунальными сетями, расположенными на частных территориях. у нас творится полная вакханалия! Там царит его величество дремучая жадность! - заявил Ирек Ялалов. - Сети построены с вопиющими нарушениями. Конкретно в этом ресторане решили сэкономить и совместили в одном месте канализационный и водопроводный колодцы. Как это можно было сделать? Заранее заложили мину замедленного действия, на которой подорвались и погибли сразу пять человек.

По его словам, если крупные предприятия эти вопросы контролируют и не позволяют себе подобные глупые и опасные нарушения, то частные предприятия поступают по своему усмотрению.

- Помните, в прежние советские годы, часто бывало, что взрывались погреба в гаражных кооперативах и частных хозяйствах, потому что люди туда после зимы залезали и включали свет или зажигали спичку, а скопившийся за зиму газ воспламенялся. Поэтому раньше после зимы погреба сначала открывали и проветривали, чтобы избежать беды, - рассказал Ирек Ялалов. - Сейчас таких случаев уже почти не бывает, потому что условия жизни у людей изменились и погребами пользуются мало, но это не значит, что не нужно контролировать соблюдение правил безопасности.

Он поручил соответствующим службам провести проверку состояния таких колодцев в частных фирмах. а также провести разъяснительную работу с населением, чтобы избежать в дальнейшем подобных ЧП.

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#Новости#Безопасность#Татьяна Майорова,#Город
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