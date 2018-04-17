После гибели людей в Уфе проведут ревизию частных коллекторов и погребов

- Помните, в прежние советские годы, часто бывало, что взрывались погреба в гаражных кооперативах и частных хозяйствах, потому что люди туда после зимы залезали и включали свет или зажигали спичку, а скопившийся за зиму газ воспламенялся. Поэтому раньше после зимы погреба сначала открывали и проветривали, чтобы избежать беды, - рассказал Ирек Ялалов. - Сейчас таких случаев уже почти не бывает, потому что условия жизни у людей изменились и погребами пользуются мало, но это не значит, что не нужно контролировать соблюдение правил безопасности.