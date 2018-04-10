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Скоропостижно умер свидетель обвинения по делу вице-мэра Уфы Филиппова

10 апреля 2018, 15:45
Предприниматель Александр Мустафин выступал в суде по делу бывшего чиновника в ноябре прошлого года.

Сегодня, 10 апреля, стало известно, что в Москве скончался Александр Мустафин, свидетель по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в крупном размере, в котором обвиняется бывший первый вице-мэр Александра Филиппова. Об этом сообщил портал ProUfu.ru.

Обстоятельства гибели Мустафина пока неизвестны. Это событие уже вряд ли повлияет на ход рассмотрения дела, потому что Мустафин успел выступить в суде, это произошло 13 ноября прошлого года. Корреспонденты Медиакорсети присутствовали на том процессе, художник нарисовал тогда портрет Мустафина.

Напомним, Александр Мустафин заявил в суде, что именно он помог найти кандидата, который мог бы стать номинальным директором компании – Евгения Ивушкина. Он рассказал, что с такой просьбой к нему обратился коммерсант Линар Арсланов.

- Нужно было одно юридическое лицо переоформить на номинального директора для того, чтобы купить по одной цене, а продать по другой, - сказал тогда в суде Александр Мустафин.

По его словам, в то время такие сделки были достаточно распространены.

Мустафин при этом уточнил, что своими глазами не видел того, кто получил деньги от этой сделки.

- Я не знаю, кто получил деньги от сделки, но я знаю, что она была совершена в интересах Филиппова, - сказал тогда Александр Мустафин.

Между тем, суд по уголовному делу Александра Филиппова уже близок к финалу. 16 апреля состоятся прения, а затем должен последовать и приговор.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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