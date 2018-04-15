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В Башкирии социологи отметили подорожание бензина и дизтоплива

15 апреля 2018, 17:00
Рост цен коснулся двух марок бензина и дизельного топлива.

Накануне, 14 апреля, Башкортостанстат опубликовал данные своих наблюдением за изменением потребительских цен в республике.

По данным еженедельного мониторинга, рост цен на отдельные виды топлива в Башкирии составил в среднем от 0,4 до 0,8%.

Так, по ситуации на 9 апреля стоимость бензина АИ-92 на заправках выросла на 0,8% и достигла 37 руб 86 коп за литр, АИ-98 – на 0,7% до 44 руб 83 коп за литр. Дизтопливо подорожало на 0,4% и стоит теперь 40 руб 54 коп.

При этом не изменилась цена бензина АИ-95, он по-прежнему стоит 40 руб 54 коп.

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