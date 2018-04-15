В Башкирии социологи отметили подорожание бензина и дизтоплива

Так, по ситуации на 9 апреля стоимость бензина АИ-92 на заправках выросла на 0,8% и достигла 37 руб 86 коп за литр, АИ-98 – на 0,7% до 44 руб 83 коп за литр. Дизтопливо подорожало на 0,4% и стоит теперь 40 руб 54 коп.