Бензин «Евро 6» в Башкирии: технологично, полезно, экологично

- Мы ознакомились с результатами исследования бензина «Евро 6» и результаты нас впечатлили, тем более что они подтверждены испытаниями в профильном научном институте Этот бензин позволяет продлить ресурс двигателя, будет комфортно при езде и сохранит динамические характеристики автомобиля. Есть много скрытых факторов воздействия некачественного топлива – это отложение на клапанах, после чего автомобиль начинает работать с перебоями и в итоге приходит необходимость дорогостоящего ремонта. Поэтому чтобы продлить ресурс двигателя, нужно заливать только качественное топливо и бензин «Евро 6» в этом смысле является эталонным, – утверждает Ринат Кинязбаев, мастер автосервисного комплекса «Ак Мастер».