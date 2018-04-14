Ирек Ялалов: Первый водопровод в Уфе начали строить меценаты

Он напомнил несколько интересных фактов из истории Уфы. Так, первый водопровод в городе начали строить при поддержке меценатов. Первое городское освещение на улицах также появилось на частные средства, при этом свет проводили и на улицах, где жили бедные люди. В советское время Дворец спорта был построен на свой страх и риск директором УПЗ Ковалевым как один из цехов предприятия. Также на средства предприятий было построено большинство турбаз и пионерских лагерей вокруг города.