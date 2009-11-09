«Меценат года» считает, что каждый предприниматель обязан быть благотворителем

– Постоянно стремлюсь узнать что-то новое, чтобы привнести какие-то полезные идеи в работу. Например, после поездки в Китай, я поняла, что даже заморозка продуктов вредна. В Китае по статистике очень маленький процент заболеваниями раком, поскольку местное население употребляет в пищу только свежие продукты. Китайцы уверены, что замороженное мясо вызывает рост новообразований. Да и в целом то, что мы едим, сильно влияет на состояние здоровья. Главное – правильное питание. В рационе обязательно должно быть много овощей для улучшения пищеварения, для правильной работы кишечника. Блюда нельзя долго жарить – необходимо как можно меньше держать их на огне и добавлять совсем немного масла. Не стоит накладывать в тарелку чересчур много яств: лучше, если порции будут небольшими. Конечно же, нельзя наедаться на ночь, но в то же время не стоит отказываться от некоторых продуктов совсем. Например, белый хлеб надо обязательно употреблять в пищу, поскольку в нем содержится много полезных веществ.