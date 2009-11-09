«Меценат года» считает, что каждый предприниматель обязан быть благотворителем

- Многих удивляет, что мы не выбираем каких-то конкретных людей, а угощаем всех, кто заходит, - улыбается Римма. - Несколько лет назад в кафе на Колхозном рынке у нас было столько гостей, что пришлось воспользоваться помощью милиционеров, иначе заведение просто-напросто не снесли. Иногда прохожие не верят мне, считают, что я преследую какую-то выгоду. Но на самом деле я просто убеждена в том, что бизнесмен 10 процентов прибыли должен выделять на благотворительность. По крайней мере, за границей происходит именно так.
На церемонии «Герой нашего времени» дама была признана победителем в номинации «Меценат года». Ежегодно Римма устраивает вечера в день пожилых людей и акции в память о солдатах, погибших во время афганской войны. В этом году благотворительные встречи совместили и пригласили не только пенсионеров, но и родственников воинов, погибших в Афганистане. В планах Риммы – отблагодарить женщин, которые живут с инвалидами афганской войны.
- Про них мало кто знает, но я уверена, что им надо давать медали за терпение.
Идея о благотворительности пришла к Римме много лет назад. В 17 лет, будучи студенткой медучилища, женщина потеряла отца.
– Когда папа умер, в моей голове все перевернулось – я поняла одну очень простую вещь: не надо думать о том, что с тобой будет через 30-40 лет, нужно жить здесь и сейчас, причем жить интересно, чтобы оставить после себя какой-то след.
После окончания медучилища Римма несколько лет работала акушеркой, медсестрой, но не переставала учиться и осваивать новые профессии. Девушка освоила специальности диетолога, косметолога и даже парикмахера. В 1999-м Римма решила уйти в свободное плавание, создав собственную сеть кафе. Именно этот год стал началом благотворительной деятельности предпринимателя.
– Без моей семьи не было бы и бизнеса, - уверена Римма Галибаевна. - Близкие очень помогают мне, во всем поддерживают. Когда я только начала работать самостоятельно, сыну Искандеру было девять, а дочери Альбине - 11 лет. С самых первых дней открытия кафе они работали вместе со мной - убирались, мыли полы и посуду. За трудолюбие дети получали зарплату. Я старалась относиться к ним также как к обычным сотрудникам. Правила у нас были жесткие: если ленишься, то можешь лишиться работы.
Интересно, что в кафе Риммы принципиально не продаются спиртные напитки и сигареты.
– Не хочу, чтобы молодежь спивалась и травилась, - заявляет директор.
Бизнес-леди прекрасно разбирается в вопросах питания и уверена, что гораздо дешевле выпускать качественную и вкусную продукцию, нежели оплачивать клиентам лечение в случае отравления.
- Мы не закупаем продукты оптом, берем все лишь на сутки - за это время ингредиенты не успевают испортиться. Кроме того, не используем никаких разрыхлителей или вредных пищевых добавок, за счет которых готовая еда может храниться долго.
По словам предпринимателя, к своему бизнесу она подходит с большой ответственностью, ведь в этих кафе обедают ее дети и внуки.
– Постоянно стремлюсь узнать что-то новое, чтобы привнести какие-то полезные идеи в работу. Например, после поездки в Китай, я поняла, что даже заморозка продуктов вредна. В Китае по статистике очень маленький процент заболеваниями раком, поскольку местное население употребляет в пищу только свежие продукты. Китайцы уверены, что замороженное мясо вызывает рост новообразований. Да и в целом то, что мы едим, сильно влияет на состояние здоровья. Главное – правильное питание. В рационе обязательно должно быть много овощей для улучшения пищеварения, для правильной работы кишечника. Блюда нельзя долго жарить – необходимо как можно меньше держать их на огне и добавлять совсем немного масла. Не стоит накладывать в тарелку чересчур много яств: лучше, если порции будут небольшими. Конечно же, нельзя наедаться на ночь, но в то же время не стоит отказываться от некоторых продуктов совсем. Например, белый хлеб надо обязательно употреблять в пищу, поскольку в нем содержится много полезных веществ.
По мнению предпринимателя, пожилые люди нуждаются в не меньшей заботе, чем дети.
- Моральная поддержка для наших бабушек и дедушек гораздо важнее финансовой. Хочу организовать пансионат, где бы старички хотя бы 20-25 дней могли пожить в спокойствии и уюте, не заботясь о домашних делах, а главное, чтобы пребывание в пансионате обходилось дешевле, чем жизнь дома. Однако при этом качество обслуживания и питание должно быть на хорошем уровне.
Помимо проживания пожилых людей, Римма надеется организовать постоянный медицинский контроль. В этом плане речь не идет о сложных процедурах, а скорее о таких простых, но столь необходимых вещах как измерение давления, прием витаминов и прочие процедуры.
Еще в планах Риммы - построить детский бассейн и пансионат для пожилых людей.
- Я уверена, что бассейн должен быть в шаговой доступности для детей, а главное - чтобы он был бесплатным. Уже в течение 11 лет эта идея не дает мне покоя, я создаю бизнес-план, все просчитываю и прикидываю, как это возможно сделать. Взвесив все за и против, поняла, что мою мечту можно воплотить в жизнь. Под одной крышей хотела бы открыть детское кафе, бассейн, а на втором этаже - массажный салон. Денег, вырученных с аренды, прибыли кафе и взрослого бассейна вполне хватит для того, чтобы дети плавали бесплатно.
Ольга ВИКТОРОВА.